В разведке рассказали о поставке Россией в ОРДЛО новой партии вооружения на прошлой неделе
13:49, 05 февраля 2020Война
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На прошлой неделе оккупанты завезли с территории России оружие и боеприпасы через участок границы в Луганской области.
Член НВФ на Донбассе / REUTERS
Российская Федерация продолжает поставлять боеприпасы, вооружение и военную технику на оккупированную территорию Донбасса.
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Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные разведки.
«Российская Федерация продолжает поставки боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украиной участки границы», - сказал он.
В частности, по словам Прауты, на прошлой неделе оккупанты колонной грузовых автомобилей завезли с территории России оружие и боеприпасы через участок границы близ н.п. Дьяково в Луганской области.
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