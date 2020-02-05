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В разведке рассказали о поставке Россией в ОРДЛО новой партии вооружения на прошлой неделе

13:49, 05 февраля 2020
Война
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Член НВФ на Донбассе / REUTERS

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Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные разведки.

«Российская Федерация продолжает поставки боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украиной участки границы», - сказал он.

В частности, по словам Прауты, на прошлой неделе оккупанты колонной грузовых автомобилей завезли с территории России оружие и боеприпасы через участок границы близ н.п. Дьяково в Луганской области.

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