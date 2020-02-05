В разведке рассказали о поставке Россией в ОРДЛО новой партии вооружения на прошлой неделе

На прошлой неделе оккупанты завезли с территории России оружие и боеприпасы через участок границы в Луганской области.

Российская Федерация продолжает поставлять боеприпасы, вооружение и военную технику на оккупированную территорию Донбасса. Читайте также"Решительное контрнаступление": в Генштабе рассказали об учениях на севере Украины с необычным финалом (фото) Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные разведки. «Российская Федерация продолжает поставки боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украиной участки границы», - сказал он. В частности, по словам Прауты, на прошлой неделе оккупанты колонной грузовых автомобилей завезли с территории России оружие и боеприпасы через участок границы близ н.п. Дьяково в Луганской области.

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