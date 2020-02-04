В Минобороны рассказали о напряженной ситуации в районе Новотошковского

С утра оккупанты выпустили по опорным пунктам подразделений Объединенных сил 8 мин 82-го калибра.

Ситуация в районе Новотошковского в Луганской области остается напряженной: сегодня с 7.20 до 7.50 оккупанты выпустили там по опорным пунктам подразделений Объединенных сил 8 мин 82-го калибра.

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Об этом сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута на брифинге.

«Ночь прошла спокойно, однако утром российско-оккупационные войска вновь начали проявлять активность», - сказал Праута.

По его словам, неподалеку от Майского после 11.00 враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, как сообщил спикер Минобороны, на Донецком направлении с 7.00 противник из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра 25 минут обстреливал украинские позиции вблизи Марьинки. «Учитывая угрозу собственной жизни и здоровью, защитники этого населенного пункта ответили врагу огнем из штатного пехотного вооружения», - отметил Праута.

Около 11.00 начался обстрел вблизи Красногоровки. Огонь зафиксирован со стороны оккупированной Старомихайловки из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

«По имеющейся на 12.30 информации, потерь с нашей стороны нет», - сообщил Праута.