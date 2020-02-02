Оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи Крымского и Луганского из запрещенных минометов

Российско-оккупационные войска выпустили по украинским защитникам 34 мины.

Сегодня российско-оккупационные войска вновь атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское и Луганское.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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По данным штаба, боевики применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями - по украинским защитникам они выпустили 34 мины из 82-мм минометов.

«Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дали адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации, приняв активные меры огневого воздействия на оккупантов с целью подавления вооруженной активности противника, удержания занимаемых рубежей и позиций и сохранения жизни и здоровья личного состава», - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря на Донбассе один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранение. В общем вооруженные формирования Российской Федерации прошедшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня.