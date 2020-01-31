Боевики препятствуют патрулям ОБСЕ – СЦКК

Представители вооруженных формирований РФ снова отказали патрулю СММ в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское.

Боевики препятствуют передвижению патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), размещенном на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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Украинская сторона СЦКК отмечает, что, по данным отчета СММ ОБСЕ от 30 января, представители вооруженных формирований Российской Федерации снова отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское (бывший Октябрь) на юге Донецкой области. При этом подчеркивается, что, находясь на блокпосту, наблюдатели СММ видели, что гражданские транспортные средства пересекали блокпост в обоих направлениях.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что через этот блокпост осуществляется проезд в район, в котором запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

При этом отмечается, что на блокпосту возле населенного пункта Верхнешироковское с начала 2020 года представителями Миссии зафиксировано более трети от общего количества ограничений свободы передвижения патрулей Миссии в указанный район.

«Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижение или подготовку войск», - считает украинская сторона СЦКК.