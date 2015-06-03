Максимальную угрозу проникновения вражеских диверсантов фиксируют на севере Луганщины - Тымчук

Об этом сообщил народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В Донецкой и Луганской обл. фиксируется стабильно напряженная ситуация с высоким уровнем угрозы терактов и диверсий как силами ДРГ российско-террористических войск, проникающих в тыловые районы, так и пророссийской агентуры. Особая активность в попытках проникновения ДРГ террористов на неоккупированную территорию Украины фиксируется на севере Луганской обл., несколько меньшая активность - на Донецком направлении и юге Донецкой обл. Степень угрозы в обоих регионах остается максимальной – 10 баллов", - отметил он.

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В Одесской области, по его словам, степень угрозы остается на уровне 8 баллов.

"Отмечается активизация антиукраинских сил, связанная со сменой руководства области. Остается напряженной ситуация в приграничных районах с оккупированной территорией Молдовы (Приднестровье). Остается высокой угроза «экспорта терроризма» с оккупированных территорий Донбасса. В Харьковской области уровень угрозы – 7 баллов. На фоне снижения уровня угрозы терактов отмечается усиление негативного «социально-экономического фактора» (недовольство населения повышением тарифов на услуги ЖКХ, критика приватизации и отсутствие успехов в борьбе с коррупцией со стороны власти, негативный резонанс от задержек по выплатам зарплат на госпредприятиях и т.д.), что может быть использовано антиукраинскими силами и спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации", - написал Тымчук.

По его словам, в Днепропетровской области уровень угрозы – 5 баллов, возросла угроза переброски в регион террористических групп с территории «ДНР».

"Одновременно отмечается рост недовольства населения негативной социально-экономической ситуацией в стране и регионе, что может быть использовано антиукраинскими силами и спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации. В Запорожской и Херсонской областях уровень угрозы – 4 балла. В Запорожской области фиксируется некоторый рост недовольства населения негативной социально-экономической ситуацией, а также отмечается негативный резонанс от кадровых назначений в руководстве правоохранительных органов местного уровня. В Херсонской обл. на ситуацию негативно влияет переброска (как скрытая, так и демонстративная) вооружений и техники ВС РФ на территории оккупированного Крыма к административной границе области. В Николаевской обл. уровень угрозы остается прежним – 3 балла", - подытожил Тымчук.