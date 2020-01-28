Оккупанты на Донбассе бьют из запрещенного оружия, за сутки – 10 нарушений "тишины"
На протяжении прошлых суток, 27 января, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.
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Шесть обстрелов по нашим позициям было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку от населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза рядом с Новотроицком – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Тарамчук – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Майорского – из гранатометов различных систем; в районе Кондрашовки Новой – из 82-мм миномета; рядом с Южным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Новотошковское – из 120-мм миномета – 5 мин.
Кроме того, в 21:50 в районе участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка, враг в очередной раз совершил обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Вчера, 27 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Как сообщал УНИАН, 26 января боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб, еще один получил боевую травму.