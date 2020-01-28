Оккупанты на Донбассе бьют из запрещенного оружия, за сутки – 10 нарушений "тишины"

Потерь среди украинских военнослужащих за прошедшие сутки не было.

На протяжении прошлых суток, 27 января, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

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Шесть обстрелов по нашим позициям было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку от населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза рядом с Новотроицком – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Тарамчук – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Майорского – из гранатометов различных систем; в районе Кондрашовки Новой – из 82-мм миномета; рядом с Южным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Новотошковское – из 120-мм миномета – 5 мин.

Кроме того, в 21:50 в районе участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка, враг в очередной раз совершил обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Вчера, 27 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Как сообщал УНИАН, 26 января боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб, еще один получил боевую травму.