На Донбассе сегодня погибли двое украинских военных, двое травмированы

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

С начала сегодняшних суток на Донбассе двое военнослужащих Объединенных сил погибли, двое получили травмы.

Читайте такжеОккупанты разведывают Донбасс, прикрываясь беспилотниками ОБСЕ – штаб

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму", - говорится в вечерней сводке.

В целом на протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

В частности, семь обстрелов позиций украинских военных было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - дважды неподалеку Красногоровки, дважды неподалеку Старогнатовки, а также вблизи Лебединского, Новогригорьевки и Гнутова.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - дважды неподалеку Орехово, дважды вблизи Новотошковского и неподалеку Крымского, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и 120 мм.