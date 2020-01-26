Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли военных из 120 мм минометов

Противник выпустил три мины. Никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Сегодня днем боевики обстреляли из 120 мм минометов позиции Объединенных сил в районе Крымского.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Вооруженные формирования Российской Федерации, открыто пренебрегая взятыми на себя обязательствами по поддержанию режима прекращения огня, в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников», - отметили в штабе.

«В 14.25 26 января оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил в районе Крымского из запрещенных минометов калибра 120 мм. Противник выпустил 3 мины по этому направлению», - говорится в сообщении.

Вследствие преступного обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал, добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военнослужащий.