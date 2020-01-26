цей матеріал доступний українською

Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли военных из 120 мм минометов

17:50, 26 января 2020
Война
101 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеВ Кремле опровергли "изменение курса в украинском направлении"

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Вооруженные формирования Российской Федерации, открыто пренебрегая взятыми на себя обязательствами по поддержанию режима прекращения огня, в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников», - отметили в штабе.

«В 14.25 26 января оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил в районе Крымского из запрещенных минометов калибра 120 мм. Противник выпустил 3 мины по этому направлению», - говорится в сообщении.

Вследствие преступного обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал, добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военнослужащий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter