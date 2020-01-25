Оккупанты разведывают Донбасс, прикрываясь беспилотниками ОБСЕ – штаб

С помощью собственных БПЛА боевики российско-оккупационных войск корректируют огонь артиллерии и минометов по позициям украинских защитников.

Российско-оккупационные войска осуществляют воздушную разведку на линии разграничения, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом Командование Объединенных сил сообщает в Facebook.

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«Очередным показательным проявлением пренебрежения всеми правилами и договоренностями стало использование вооруженными формированиями Российской Федерации БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов БПЛА СММ ОБСЕ», - сказано в сообщении.

Так, в течение предыдущей недели представители миссии сообщили о 6 запусках собственных БПЛА в районе участка разведения сил и средств вблизи Золотого и в пятикилометровой зоне вокруг нее с продолжительностью полетов 2-4 часа.

Вместе с тем, во время, заявленное для полетов беспилотников миссии ОБСЕ, зафиксировано 7 случаев применения БПЛА вооруженными формированиями Российской Федерации в тех же районах.

«Показательно, что в это время происходило увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе с использованием артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Таким образом, оккупанты ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ», - отмечается в сообщении.