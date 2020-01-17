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На ТКГ в Минске договорились о новом участке разведения сил на Донбассе - СМИ

00:29, 17 января 2020
Война
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Сторонам удалось договориться лишь о разведении сил возле пункта пропуска "Гнутове" / фото УНИАН

На переговорах в Минске представители Украины и России обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе, но согласовать смогли только одну.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

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Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Рассадки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ "Гнутово".

В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска "Гнутово", сказал hromadske второй источник в ТКГ.

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске озвучила свои предложения относительно разведения сил от линии разграничения на следующих трех участках.

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