Военные предотвратили теракт на митинге в Станице Луганской

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"28 мая в Станице Луганской группа военной контрразведки получила оперативную информацию о том, что возле здания Пенсионного фонда в Станице Луганской террористы планируют привести в действие взрывоопасный предмет во время большого скопления людей, которые хотели провести там собрание с требованием открыть пешеходный переход через разрушенный мост", - говорится в сообщении.

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Однако, по данным пресс-центра, наши саперы разминировали установленный радиоуправляемый фугас, сделанный из 120 мм мины. Теракта удалось избежать.

"Мы осознавали опасность, которую несет этот взрывное устройство террористов, но терять время было недопустимо. Поэтому разминировали фугас со всеми мерами безопасности прямо на месте. Мы взяли под контроль участок местности и сделали свое дело. К счастью, поблизости не оказалось гражданских . Надеемся, этот случай наглядно продемонстрирует жителям Луганщины реальную позицию носителей "русского мира" к местным жителям ", - говорит офицер военного спецназа, участвовавший ликвидации попытки террористической атаки.

В военной контрразведке сообщили, что по факту данного инцидента возбуждено уголовное производство по статье "Терроризм"

Кроме того, как отмечается, террористы не прекращают обстреливать позиции украинцев на всех направлениях. Начиная с 18.00 вчерашнего вечера, бандиты из минометов, гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Широкино. После 20.00 на Мариупольском направлении было тихо.

Согласно сообщению, на Донецком направлении захватчики используя 120 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы били по Пескам, Опытном, Марьинке. Применялось и стрелковое оружие.

На Луганском, - используя преимущественно гранатометы, варвары 21 века стреляли по Станице Луганской, Счастью, Золотом-4 и Трехизбенке.

На Артемовском – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Кирово. С нуля часов на Артемовском направлении было тихо.

Справка УНИАН. 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.