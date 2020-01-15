Оккупационные войска с начала дня 9 раз открывали огонь по украинским защитникам.

На Донбассе в результате вражеских обстрелов сегодня погиб военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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Согласно сообщению, за текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции ОС из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, имела место снайперская активность.

Так, пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Васильевки - из крупнокалиберного пулемета; дважды рядом с населенным пунктом Павлополь - из БПЛА оккупанты сбросили 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм; рядом с Авдеевкой - из снайперской винтовки.

По данным штаба, четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Светлодарска - из миномета калибра 82 мм боевики выпустили 2 мины; дважды недалеко от населенного пункта Орехово - из артиллерии калибра 152 мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин; рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 14 мин и автоматических станковых гранатометов.