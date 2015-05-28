В АП подтвердили обстрел Горловки

Об этом в эфире "5 канала" сообщил представитель Администрации Президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Еспресо.TV.

"Информация об обстреле боевиками Горловки подтверждается. Это не единичный случай, когда мы видим целенаправленную стрельбу по городам и селам, которые они (боевики, - ред.) временно контролируют. Это делается, чтобы обвинить в этом украинских военнослужащих, что на самом деле абсолютно не соответствует действительности. Во-вторых - их цель максимально разрушить там инфраструктуру, чтобы в дальнейшем оправдать те так называемые гуманитарные конвои, которые поступают из Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины", - заявил Мотузяник.

Он также отметил, что в течение последних дней ситуация на луганском направлении обострилась.

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"Видимо, боевики рассматривают это направление как одно из наиболее перспективных. Обстрел со стороны боевиков по нашим позициям продолжается на этом направлении практически по всей линии соприкосновения. Если смотреть по карте - это поселки Седая, Золотое, Попасная, Счастье, Станица Луганская. В основном используют стрелковое оружие, гранатометы, запрещенное минскими договоренностями оружие, в частности - это 120-миллиметровые минометы, также зафиксирован огонь из танков и зенитных установок", - подчеркнул представитель АПУ.