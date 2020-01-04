На Донбассе местные боевики поссорились с наемниками РФ и сожгли дом – разведка

Конфликт возник во время празднования Нового года в селе Викторовка Волновахского района.

На Донбассе местные боевики поссорились с российскими наемниками, устроили стрельбу и сожгли дом.

Читайте такжеОБСЕ зафиксировала размещение четырех "Градов" на оккупированной ДонетчинеОб этом пресс-служба штаба операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

«По данным разведки, во время празднования Нового года представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка были сожжен жилой дом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной стала стычка между местными преступниками и приезжими российскими наемниками.

«Очевидно, что так называемые шахтеры были недовольны отношением со стороны их хозяев», – отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 3 января оккупанты трижды обстреливали позиции украинских военных.