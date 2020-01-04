Сутки на Донбассе: оккупанты трижды обстреливали позиции украинских военных

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

В пятницу, 3 января, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Читайте такжеСитуация на Донбассе: боевики 3 раза нарушили режим прекращения огняОб этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Васильевки, Новолуганского и Зайцевого.

«В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было», – говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского. Потерь с украинской стороны нет.

Ранее УНИАН сообщал, что ОБСЕ зафиксировала размещения четырех «Градов» на оккупированной Донетчине.