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Сутки на Донбассе: оккупанты трижды обстреливали позиции украинских военных

08:12, 04 января 2020
Война
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Обстрелы зафиксированы вблизи Васильевки, Новолуганского и Зайцевого / фото УНИАН

Читайте такжеСитуация на Донбассе: боевики 3 раза нарушили режим прекращения огняОб этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Васильевки, Новолуганского и Зайцевого.

«В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было», – говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского. Потерь с украинской стороны нет.

Ранее УНИАН сообщал, что ОБСЕ зафиксировала размещения четырех «Градов» на оккупированной Донетчине.

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Теги: #Донбасс#война