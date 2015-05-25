Боевики планируют захват Авдеевки из-за коксохимического завода - СМИ

Об этом говорится в статье американского издания Newsweek, сообщает «Апостроф».

"Следующее наступление, вероятнее всего, начнется к северу от Донецка. В городе Авдеевка, расположенном в 16 км от Донецка и контролируемом правительственными войсками, проживает менее 35 тыс. человек. Там также находится коксохимический завод — один из крупнейших производителей кокса в Европе", — отмечает обозреватель издания.

По его мнению, захват этого завода станет стратегически значимой победой для боевиков, поскольку предприятие является главным поставщиком кокса для сталелитейной промышленности Донбасса.

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При этом, анализируя возможность наступления боевиков на Мариуполь, Newsweek ее исключил.

"Во-первых, у сепаратистов нет достаточного военного потенциала. Во-вторых, взятие Мариуполя потребует притока свежих сил, которые сепаратисты не смогут развернуть без помощи "российских добровольцев". Кремль полностью потеряет право отрицать свою причастность к конфликту, если он направит 100 тыс. военнослужащих на восток Украины", — отмечается в статье.