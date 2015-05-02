В штабе АТО обещают защитить Мариуполь от боевиков в случае демилитаризации Широкино

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, украинская сторона поддерживает инициативу наблюдателей ОБСЕ по демилитаризации Широкино и ведет переговоры. Вместе с тем Мотузяник заметил, что для начала такого шага необходимо полное прекращение огня, чего пока не наблюдается со стороны боевиков. Отвечая на уточняющий вопрос, он сказал: "Если демилитаризация Широкино произойдет, силами АТО будут приняты исчерпывающие меры, чтобы предотвратить продвижение противника в направлении Мариуполя".

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Как сообщал УНИАН, жители Мариуполя собирают подписи с призывом к высшему руководству страны не начинать демилитаризации района Широкино.

По мнению мариупольцев, "оставить Широкино сегодня – значит, поставить под удар полумиллионный украинский Мариуполь. Это также создаст опасный прецедент для врага и станет предпосылкой для дальнейшей эскалации насилия и наступательных действий на остальной территории страны. Сдать Широкино - значит открыть ворота на всю Украину".