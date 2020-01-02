В штабе ООС раскрыли потери боевиков на Донбассе за прошлый год

За год погибли более шести сотен пророссийских наемников.

Боевики террористических образований "ДНР" и "ЛНР", контролируемых Россией, в 2019 году понесли значительные потери.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения в 2019 году получили 939 боевиков, а потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным ОБСЕ, боевики установили камеру недалеко от участка разведения вблизи Золотого Луганской области.