В штабе ООС раскрыли потери боевиков на Донбассе за прошлый год
10:43, 02 января 2020Война
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За год погибли более шести сотен пророссийских наемников.
Боевики понесли значительные потери в 2019 году / фото narodna-pravda.ua
Боевики террористических образований "ДНР" и "ЛНР", контролируемых Россией, в 2019 году понесли значительные потери.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения в 2019 году получили 939 боевиков, а потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, по данным ОБСЕ, боевики установили камеру недалеко от участка разведения вблизи Золотого Луганской области.
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