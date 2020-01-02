Боевики установили камеру в районе разведения возле Золотого - ОБСЕ

Камеру и антенну заметили в 150 м от блокпоста террористов.

Боевики незаконных вооруженных формирований установили камеру в районе разведения сил возле Золотого в Луганской области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"В пределах участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольное правительству, 60 км на запад от Луганска) члены патруля Миссии впервые видели направленную на север камеру и антенну, установленные на опоре линии электропередачи примерно в 150 м на северо-восток от блокпоста вооруженных формирований", - сообщили наблюдатели.

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Отмечается, что в тот же день на северном краю участка члены наблюдательной миссии видели четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины, а на южном краю - трех боевиков с нарукавными повязками с надписью "СЦКК".

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе боевики трижды нарушили режим тишины, ранение получил украинский военнослужащий.