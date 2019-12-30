В плену боевиков остаются трое бойцов 53 бригады

В результате обмена домой вернулись военнослужащие Богдан Пантюшенко, Александр Геймур, Ким Дуванов и Борис Пундор.

В результате обмена 29 декабря домой вернулись четверо военнослужащих 53-й бригады. Еще трое бойцов остаются в заложниках у боевиков.

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Как сообщает пресс-служба оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины, домой вернулись военнослужащие Богдан Пантюшенко, Александр Геймур, Ким Дуванов и Борис Пундор.

«Богдан Пантюшенко, позывной« Броня », провел в плену почти 5 лет. Почти 5 лет ужаса в казематах террористов. Богдан - командир танка 2 отдельного танкового батальона, который сейчас является линейным батальоном 53-й бригады. Вместе с двумя боевыми товарищами его взяли в заложники в январе 2015 года. Это было во время операции вблизи поселка Спартак и Донецкого аэропорта », - говорится в сообщении.

Сообщается, что Александр Геймур, Ким Дуванов, Борис Пундор попали в плен 22 мая этого года, когда грузовик с личным составом заехала на оккупированную территорию.

«Еще трое военнослужащих мотопехотного батальона, попавших в плен 22 мая, пока остаются в плену" ДНР ". Информации о том, почему они не включены в список на обмен и не вернулись домой пока нет », - отметили в командовании.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Командование Сил специальных операций Украины сообщило, что по результатам обмена в Украину вернулись четверо украинских военнослужащих специального назначения.