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В результате обмена из плена боевиков освобождены четверо военных специального назначения

11:16, 30 декабря 2019
Общество
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29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами / REUTERS

В результате обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО в Украину вернулись четверо украинских военнослужащих специального назначения.

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций Украины на странице в Facebook.

«Состояние военнослужащих удовлетворительное, но впереди еще медицинское и психологическое обследование», - отмечается в сообщении.

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Командование Сил специальных операций ВС Украины поздравляет украинских героев и их близких и родных с долгожданным возвращением.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

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