Статус участника боевых действий получили около 24 тыс. правоохранителей – МВД

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в течение недели этот статус был предоставлен более 2 тысячам правоохранителей, в том числе – 19 раненым в зоне АТО.

«В целом по системе Министерства внутренних дел Украины на сегодняшний день статус участника боевых действий предоставлен 23 893 работникам, в том числе – 8 634 милиционерам и 8 730 военнослужащим Национальной гвардии Украины. Также статус участника боевых действий получили 6 352 работника Госпогранслужбы и 177 работников ГСЧС», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, статус участника боевых действий в настоящее время получили почти 47,5 тыс. военнослужащих и работников ВСУ, которые принимали участие в АТО.