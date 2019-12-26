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На Днепропетровщине попрощались с украинским военным Германом Соловьевым (видео)

20:14, 26 декабря 2019
Война
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На войне Соловьев имел позывной "Маяк" / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Он накануне погиб от пули снайпера во время боевого столкновения на Луганщине. Механику-водителю бригады "Холодный яр" Герману Соловьеву было 25 лет. На войне имел позывной "Маяк". В последний путь его провели боевые побратимы, родные и горожане.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 25 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Теги: #военные#Днепропетровщинапогода в Днепре