На Днепропетровщине попрощались с украинским военным Германом Соловьевым (видео)
20:14, 26 декабря 2019Война
126 0
25-летний военный погиб от пули снайпера во время боевого столкновения на Луганщине.
На войне Соловьев имел позывной "Маяк" / скриншот
В Днепропетровской области попрощались с украинским военным Германом Соловьевым.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Он накануне погиб от пули снайпера во время боевого столкновения на Луганщине. Механику-водителю бригады "Холодный яр" Герману Соловьеву было 25 лет. На войне имел позывной "Маяк". В последний путь его провели боевые побратимы, родные и горожане.
На Днепропетровщине попрощались с украинским военным Германом Соловьевым
Напомним, на протяжении прошлых суток, 25 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter