На Донбассе – 12 нарушений "тишины", боевики ведут обстрел из запрещенных минометов

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих в минувшие сутки не было.

На протяжении прошлых суток, 25 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Шесть обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды вблизи Красногоровки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским – из миномета калибра 120 мм – 7 мин; два раза неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия; у населенного пункта Васильевка – из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов позиций украинских защитников враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Крымским – из стрелкового оружия; четыре раза вблизи населенного пункта Луганское – из минометов калибра 120 мм – 17 мин, 82-мм минометов – 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 24 декабря, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.