Боевики на Донбассе сегодня 7 раз нарушили режим тишины

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе нарушили режим прекращения огня 7 раз, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, 6 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Невельским - из стрелкового оружия; возле Пивденного - из гранатометов различных систем; дважды недалеко от Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов; недалеко от населенного пункта Новгородское - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле населенного пункта Троицкое - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов противник осуществил возле Красногоровки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в ООС.

Также отмечается, что на участке разведения сил и средств №1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается.

"Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 3 тыс. 900 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь", - рассказали в ООС.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 25 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.