Украинский десантник чудом выжил после тяжелого ранения и дал первое интервью (видео)

В октябре у Александра и его жены родился сын Алексей.

Десантник Александр Беспалов, чудом выживший после ранения, которое обычно считают смертельным, дал первое интервью.

В мае этого года пуля прошила ему мозг, он пережил кому, несколько операций, и заново учился всему, говорится в сюжете ТСН.

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Александр со своей женой Анной поженились в июне в реанимации областной больницы Днепра. Десантник попросил немедленно зарегистрировать брак, как только вышел из комы.

После крайне тяжелого ранения врачи отчаянно боролись за его жизнь две недели. Признаются, бойца буквально вернули с того света. "Пуля через правый глаз дошла до затылочной кости. После таких ранений обычно все погибают на месте", - констатируют врачи.

В октябре у Александра и его жены родился сын Алексей.

Сейчас Саша собирает документы на инвалидность. Он до сих пор не получил от государства деньги за ранение. Из-за состояния здоровья намерен уволиться из армии.

Ранее в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова после десятков дней в коме пришел в сознание 22-летний военнослужащий Елизар, который получил проникающее черепно-мозговое ранение в поселке Зайцево на Донбассе.