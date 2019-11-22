Месяц в коме: в Днепре пришел в сознание раненый на Донбассе 22-летний боец

У военнослужащего повреждено 20% мозга.

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова после десятков дней в коме пришел в сознание 22-летний военнослужащий Елизар, который получил проникающее черепно-мозговое ранение в поселке Зайцево на Донбассе.

Об этом у себя на Facebook-странице сообщил главврач медучреждения Сергей Рыженко.

Читайте такжеДо последнего боролся с тяжелой болезнью: в Днепре умер 26-летний защитник Украины«Нейрохирурги под руководством Андрея Сирко бросили вызов смерти. Провели операцию с удалением осколков, разрушено 20% мозга. Десятки дней кома. Месяц тело без малейших движений. Свет рассеял тьму – Елизар пришел в сознание. Появилась динамика, речь, желание жить. Потом реабилитация в госпитале», – отметил он.

При этом врач сообщил, что дефект черепа парня накрыли специальной пластиной, которая «позволит полноценно жить».

«Его мечта – познакомиться с девушкой после выписки с Мечникова. Радость переполняет душу», – добавил Сергей Рыженко.

Ранее УНИАН сообщал, что 19 ноября в Харькове умер раненый в результате подрыва на взрывном устройстве командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады полковник Коростелев.

Минно-взрывные травмы он и еще один военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады получили 12 ноября во время выполнения задач в районе Новотроицкого в зоне проведения операции Объединенных сил.