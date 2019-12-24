Генпрокуратура объявила о подозрении россиянину, который пытал украинцев в "ДНР"

Участник террористической организации «ДНР» пытал электрическим током украинских военнослужащих, попавших в плен во время обороны Донецкого аэропорта, для получения данных военного характера.

Гражданину Российской Федерации, который в составе террористической организации «ДНР» пытал украинских военнопленных, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«При процессуальном руководстве прокуроров Департамента надзора по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Генеральной прокуратуры Украины СБУ сообщено о подозрении гражданину РФ - участнику террористической организации «ДНР», который пытал украинских военнослужащих, по ч. 2 ст.146 Уголовного кодекса Украина (незаконное лишение свободы двух или более лиц), ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч.2 ст. 28 ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными)», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа блокпостах люди вынуждены ходит в туалет в заминированные лесополосы – ОБСЕ

По данным следователей, участник террористической организации «ДНР», известный по позывному «Москва», в течение сентября 2014 года - мая 2015 года, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ВС РФ, непосредственно участвовал в боевых столкновениях с украинскими военнослужащими в районе Донецкого аэропорта.

Отмечается, что он также осуществлял пропагандистскую деятельность путем публикаций антиукраинских пророссийских статей, изготовления видеоматериалов и размещения их в Интернете. «Все это для достижения преступного плана по ведению агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы», - говорится в сообщении.

Также он, в нарушение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, пытал электрическим током украинских военнослужащих, попавших в плен во время обороны Донецкого аэропорта, для получения данных военного характера.

«Указанное лицо вызвано в орган расследования на 02.01.2020 для проведения следственных действий. В случае его неявки без уважительных причин, следствием будет инициировано задержание и взятие под стражу. Инкриминируемое ему совершение особо тяжких преступлений предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы», - сообщили в Генпрокуратуре.