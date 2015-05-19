У луганских боевиков есть приказ не пускать миссию ОБСЕ в пограничную зону
Луганские боевики подтвердили запрет наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посещать приграничную с Россией зону.
Как сообщает радио "Свобода", наблюдатели говорили с "командиром пограничного отряда" в Краснодоне Луганской области, и тот подчеркнул, что имеет четкий приказ от "высшего командования" не пропускать в пограничную зону членов миссии без специального письменного разрешения от структур группировки "ЛНР".
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Однако, говорится в сообщении, собеседник намекнул, что возможны и какие-то другие временные договоренности.
В ОБСЕ сообщили, что 13 мая о таком же запрете им сказал в Свердловске "атаман казаков". По его словам территория шириной 1-2 км вдоль захваченного боевиками участка украинско-российской границы для них будет закрыта.
Минские договоренности об урегулировании ситуации на Донбассе предусматривают свободный доступ наблюдателей ОБСЕ на всей территории Украины. Россия, однако, не допускает их в настоящее время в оккупированный Крым. А в зоне проведения АТО наблюдатели постоянно жалуются, что большие или меньшие ограничения устанавливают для них обе стороны.