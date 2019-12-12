На Донбассе из-за боевых действий разрушено 50 тысяч домов граждан – миссия ООН

В то же время эксперты ООН отмечают, что украинское правительство не обеспечило реституцию или компенсацию за имущество гражданских лиц, которое было утрачено или уничтожено в результате боевых действий или использовано в военных целях.

На Донбассе с середины апреля 2014 года в результате боевых действий повреждено или разрушено 50 тысяч жилых домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 августа по 15 ноября 2019 года, который сегодня на брифинге в Киеве представила руководитель миссии Матильда Богнер.

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"С середины апреля 2014 года около 50 тысяч домов гражданского населения были повреждены или разрушены в результате боевых действий с обеих сторон от линии разграничения", - говорится в докладе.

При этом сказано, что украинское правительство не обеспечило реституцию или компенсацию за имущество гражданских лиц, которое было утрачено или уничтожено в результате боевых действий или использовано в военных целях. В то же время в докладе назвали «положительным знаком» заложенные в госбюджете на следующий год средства на эти цели.

Отдельно отмечается, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека приветствует заявления разных членов украинского парламента о том, что пенсии должны выплачиваться всем гражданам Украины без какой-либо дискриминации по месту их жительства или регистрации.

"Однако до сих пор не создан механизм, гарантирующий такую возможность на практике. В результате сотням тысяч пенсионеров продолжали отказывать в доступе к пенсионным выплатам", - говорится в докладе.