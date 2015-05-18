За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, 4 - ранены

12:48, 18 мая 2015
Война
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За сутки в зоне проведения АТО погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения.

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Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погибли двое украинских военных и четверо получили ранения.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военнослужащих, 17 получили ранения.

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