За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, 4 - ранены
12:48, 18 мая 2015Война
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За сутки в зоне проведения АТО погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погибли двое украинских военных и четверо получили ранения.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военнослужащих, 17 получили ранения.
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