"Заработок" боевиков на Донбассе упал до 1,5 тысячи гривень в месяц - Тымчук

Военное «командование ЛНР» решило сурово бороться с пьянством среди боевиков.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, задержание в пьяном виде теперь будет караться арестом и некими «общественно-полезными» работами, а также нововведенными наказаниями – штрафами и уменьшением денежного содержания.

При этом отмечается падение «заработка» в некоторых бандформированиях до 1500-2000 грн в месяц. В некоторых группировках вообще перестали платить – задержка с выплатами превышает два месяца.

На оккупированной территории наблюдается ажиотаж с якобы «закрытием сети магазинов «Брусничка» - покупатели в буквальном смысле слова все сметали с полок.

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После серии боестолкновений диверсионно-разведывательных групп из состава бандформирования «Призрак» с украинскими подразделениями в районе Крымского, Донецкого, Новотошковского и 29-го блокпоста в течение нескольких суток в лечебные учреждения Стаханова и Алчевска поступили до 8 транспортов с ранеными боевиками, в основном с пулевыми ранениями.

В полосе между Снежным и Донецком (Торез, Шахтёрск, Зугрэс) наблюдается значительное количество мародёрствующих «ополченцев» из состава расформированных или «зачищенных» формирований. Мародеры, не имеющие какого-либо централизованного руководства и средств, чтобы покинуть зону АТО, сбиваются в банды, грабят и мародерствуют. Местные «комендатуры» террористов неоднократно пытались проводить «зачистки», но безрезультатно, подчеркивает Тымчук.