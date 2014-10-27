Боевики Мозгового из группировки "Призрак" заявили о подготовке наступления на силы АТО - Тымчук

Руководство бандформирования под названием "механизированная бригада "Призрак" (Мозговой) заявляет о подготовке к наступлению на позиции украинских войск.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Группировка ("Призрак" - прим. УНИАН) ведет активные переговоры с представителями российских формирований о "разграничении полос ответственности" в районе Дебальцевского плацдарма. Параллельно данное бандформирование ведет постоянные обстрелы позиций сил АТО и гражданских объектов", - говорится в сообщении.

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Также в "ДНР" третьи сутки продолжаются "учения по боевой готовности". Наиболее активно "учения" проходят в трёх районах города: Киевском, Кировском и Петровском.

Отмечается активное перемещение бронетехники и артиллерии. В рядах боевиков усиленно муссируются слухи о "массовом наступлении" украинских войск после прошедших в воскресенье 26 октября парламентских выборов.