Боевики захватили газотранспортные системы "Укргаздобычи" в Луганской области

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области, об этом говорится в заявлении руководства правления ОАО «Укргаздобыча», поступившем 13 мая в Сватовский районный отдел милиции по почте.

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Согласно документу, в настоящее время боевики захватили газотранспортные системы на территории с. Шишково Славяносербского района, с. Пархоменко и с. Кружиловка Краснодонского района и несанкционированно пользуются ими.

Данный факт квалифицирован по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой).

Ранее УНИАН сообщал, что перебитый боевиками газопровод в Станице Луганской отремонтирован, идет поэтапное восстановление газоснабжения.