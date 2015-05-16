Генштаб рассказал о готовности первой линии оборонительных рубежей на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил, передает радио "Свобода". "На первой линии оборонительных рубежей, ответственность за строительство которых возложена на Вооруженные силы, выполнен определенный объем земляных работ, уровень ее готовности составляет 95%", − говорится в сообщении.

Читайте такжеПрезидент подписал закон о закупках для строительства оборонительных сооружений в особый периодВ Генштабе отметили, что на сегодняшний день есть определенные трудности с обшивкой траншей лесоматериалами, но этот вопрос находится в стадии решения и находится под контролем ведомства.

"Строительство второй и третьей линии инженерных сооружений с целью укрепления обороноспособности государства возлагается на областные государственные администрации", − добавили в Генштабе.