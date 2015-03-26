Проект "Стена" остается приоритетом правительства - Порошенко

Проект «Стена» на российско-украинской границе остается приоритетом правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время брифинга сказал журналистам президент Украины Петр Порошенко.

«Частично финансирование выделено. Это остается приоритетом правительства», - сказал Порошенко.

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В то же время он отметил, что на сегодняшний день главной задачей является строительство защитных фортификационных сооружений на границе линии соприкосновения с незаконными бандформированиями на Донбассе.

По его словам, на сегодняшний день уже выделено свыше 800 млн грн на строительство этих фортификационных сооружений.

«Там сейчас самая большая опасность, там Россия должна объяснять миру причину пересечения государственной границы», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, правительственный проект «Стена» предусматривает строительство фортификационных сооружений на российско-украинской границе и укрепление этого участка госграницы.

Согласно информации помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна, активная фаза инженерных работ в рамках проекта «Стена» в этом году начнется в начале апреля.

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На этот год на выполнение первой очереди инженерных работ по реализации данного проекта предусмотрено 300 млн грн.

По состоянию на начало марта на украинско-российском участке границы оборудовано более 137 километров противотанковых рвов, свыше 86 километров инженерных заграждений, обновлены более 1000 километров контрольных полос и тому подобное.