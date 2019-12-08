Ситуация на Донбассе накануне «нормандской встречи»: отчет штаба ООС
На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.
Читайте такжеПервая за три года встреча нормандской четверки - все, что известно на сегодня
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
«Все обстрелы укреплений украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: недалеко от Марьинки и Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а также возле Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сообщении.
Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было, добавили в штабе.
Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.
Кроме того, в Париже запланирована двусторонняя встреча президента Украины Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.