Ситуация на Донбассе накануне «нормандской встречи»: отчет штаба ООС

Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Все обстрелы оккупанты производили недалеко от Марьинки и Широкино, а также Павлополя.

На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

«Все обстрелы укреплений украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: недалеко от Марьинки и Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а также возле Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сообщении.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было, добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, в Париже запланирована двусторонняя встреча президента Украины Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.