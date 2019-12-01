На Донбассе подорвались двое военных: погибли на месте

Воины получили несовместимые с жизнью травмы.

Двое украинских военнослужащих погибли 1 декабря в результате подрыва на взрывных устройствах.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Читайте такжеВ ООС погиб военный – штабОтмечается, что военные выполняли задачи по противодействию диверсионно-разведывательной группе незаконных вооруженных формирований, которая пыталась проникнуть в тыл украинских военных.

«С целью перекрытия путей выдвижения и возможного отхода вражеских диверсантов командиром подразделения, что выполняет задачи на Донбассе, был применен очередной резерв. Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва», – говорится в заявлении штаба.

Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных.