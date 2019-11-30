Боевики стреляли по украинским позициям на Донбассе: без потерь

Украинские воины из стрелкового оружия адекватно принудили оккупантов к соблюдению режима тишины.

С начала суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщает в вечерней сводке пресс-центр операции Объединенных сил, оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских защитников вблизи Старогнатовки в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

В частности, в 7:45 от села Новоласпа противник начал обстрел из стрелкового оружия по украинским защитникам села Старогнатовка. Украинские воины также из стрелкового оружия адекватно принудили оккупантов к дальнейшему соблюдению режима тишины.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе оккупанты 7 раз нарушили режим тишины, погиб один украинский боец.