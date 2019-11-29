В ООС погиб военный – штаб

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, за текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 1 обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич": неподалеку Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" противник совершил 3 обстрелы по укреплениям Объединенных сил: дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; возле Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Сегодня, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, сообщается, что на участке разведения №1 (Станица Луганская) ГСЧС Украины проведено техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги.

"КПВВ посетила делегация Словацкой республики во главе с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики господином Мирославом Лайчаком. Они получили актуальную информацию о ситуации безопасности и последствиях действий российских оккупационных войск. На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области осуществляются мероприятия мониторинга соблюдения режима тишина. На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины розобрано 2 вспомогательных сооружения, обследовано 0,03 гектара территории и изъято 27 взрывоопасных предметов", - отметили в штабе.