В укреплении восточной границы принимают участие 20 областей - вице-премьер

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко по результатам инспекции проведения этих работ в Мариупольском районе, проинформировали УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Читайте такжеПрезидент подписал закон о закупках для строительства оборонительных сооружений в особый периодПо его словам, сейчас проводится работа по возведению первой и второй линий. В целом планируется построить около 300 объектов, а один опорный пункт будет охватывать площадь примерно в 40 гектаров, сообщил Зубко.

«Вся страна понимает, что это и необходимая и важная работа, без которой мы не сможем защитить наши достижения и обеспечить дальнейшее развитие и проведение реформ в Украине», - добавил он.