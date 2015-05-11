В зоне АТО четыре с половиной часа противник соблюдал режим тишины – пресс-центр

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Фейсбук.

«Начиная с 5.34 и до 10.19 в зоне АТО не прозвучало ни одного выстрела. Также, наверное впервые они не использовали оружия калибров, запрещенных минскими договоренностями. На Мариупольском направлении со стрелкового оружия и гранатометов стреляли по Широкино.

Читайте такжеКомандование АТО: На Донбассе 43 тысячи боевиков, из них 9 тысяч - военные РФ

На Донецком - вели огонь по шахте Дутовка, Пескам и Красногоровке.

На Луганском бандиты стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия по Новотошковском и Счастью. В Сокольниках работал снайпер» - подчеркивается в сообщении пресс-центра.