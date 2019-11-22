На Донбассе погиб 24-летний командир батареи

На Донбассе погиб командир батареи 15-го реактивного артиллерийского полка, старший лейтенант 24-летний Богдан Шацкий.

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"Во время выполнения служебных обязанностей в ООС 22 ноября 2019 года, погиб наш побратим, командир батареи старший лейтенант Шацкий Богдан Алексеевич 1995 года рождения", говорится в сообщении полка.

Военные сообщают, что их собрат – уроженец села Михля Изяславского района Хмельницкой области. Начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук подтвердил, что Шацкий – выпускник этого учебного заведения.

В пресс-центре штаба ООС "Украинской правде" подтвердили гибель Шацкого, уточнив, что это произошло вследствие ДТП.

Кроме этого, согласно вечерней сводке штаба, также в результате обстрелов ранение получил один украинский военный.