В штабе ООС уточнили данные о раненых вчера на передовой

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела позиций ОС.

В Министерстве обороны уточняют, что за прошедшие сутки ранен один и травмированы трое военнослужащих Объединенных сил.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута на пресс-брифинге о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

«В течение минувших суток в результате обстрелов один наш воин получил легкое ранение, боевые травмы получили трое военнослужащих из состава Объединенных сил», - уточнил он.

Также Праута проинформировал, что с начала этих суток до 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь трижды – в районе населенных пунктов Шумы, Причепиловка, Тарамчук.

«Потерь с нашей стороны не зафиксировано», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС. По состоянию на сегодняшнее утро было известно, что вчера в результате обстрелов боевые травмы получили три военнослужащих из состава Объединенных сил.