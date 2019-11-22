Украина вошла в топ-5 самых заминированных стран

За минувший год от взрывов мин в мире погибли или получили ранения почти 7000 человек, большая часть из них – дети.

В 2018 году от наземных мин и самодельных взрывных устройств в мире погибли или получили ранения 6897 человек.

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Об этом говорится в докладе "Landmine Monitor 2019", который в четверг, 21 ноября, представила в Мюнхене Международная организация инвалидов, передает DW.

По ее данным, речь идет в первую очередь о мирных жителях, причем более половины из них - дети.

Наибольшее количество погибших и раненых зафиксировано в результате "вооруженных конфликтов и масштабного насилия" в Украине, Афганистане, Мали, Сирии, Нигерии и Мьянме.

Авторы публикации, в частности, отслеживали соблюдение Оттавского договора. Он запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также регулирует процесс разминирования и поддержку пострадавших.