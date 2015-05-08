ОБСЕ призывает прекратить огонь на Донбассе 9 мая

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Я призываю все стороны отметить празднование событий 70-летней давности путем активизации усилий по поддержке устойчивого прекращения огня – такого, которое продлится не только в праздничный период, но и в ближайшие дни и будущее», – сказал Апакан.

«Я призываю все стороны проявлять сдержанность, придерживаться полного и всеобъемлющего прекращения огня и обеспечить мир на ближайших выходных и в дальнейшем будущем», – добавил он.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ фиксирует возобновление обстрелов из «Градов» в Донецке и ГранитномНакануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что накануне 9 мая пророссийские боевики возвращают к буферной зоны технику, которую они якобы ранее вывели. В то же время пророссийские боевики заявили, что, в частности, в Донецке 9 мая проведут парад с использованием военной техники.

Заключенные в феврале очередные Минские соглашения предусматривают режим прекращения огня, а также отвод тяжелых вооружений от линии разграничения.

8-9 мая в Украине проводятся праздничные мероприятия по случаю 70-летия Победы над нацизмом.