ОБСЕ призывает прекратить огонь на Донбассе 9 мая
Председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан призвал все стороны конфликта на Донбассе обеспечить устойчивое прекращение огня во время празднований, запланированных на эти выходные.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Я призываю все стороны отметить празднование событий 70-летней давности путем активизации усилий по поддержке устойчивого прекращения огня – такого, которое продлится не только в праздничный период, но и в ближайшие дни и будущее», – сказал Апакан.
«Я призываю все стороны проявлять сдержанность, придерживаться полного и всеобъемлющего прекращения огня и обеспечить мир на ближайших выходных и в дальнейшем будущем», – добавил он.
Читайте такжеМиссия ОБСЕ фиксирует возобновление обстрелов из «Градов» в Донецке и ГранитномНакануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что накануне 9 мая пророссийские боевики возвращают к буферной зоны технику, которую они якобы ранее вывели. В то же время пророссийские боевики заявили, что, в частности, в Донецке 9 мая проведут парад с использованием военной техники.
Заключенные в феврале очередные Минские соглашения предусматривают режим прекращения огня, а также отвод тяжелых вооружений от линии разграничения.
8-9 мая в Украине проводятся праздничные мероприятия по случаю 70-летия Победы над нацизмом.