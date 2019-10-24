На оккупированную часть Донбасса вторгся очередной "гумконвой" из РФ
В МЧС РФ сообщили о вторжении очередного так называемого «гуманитарного конвоя» на временно оккупированных территории Донбасса.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
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«88-я гуманитарная колонна МЧС России выполнила поставленную задачу и доставила гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.
Автомобили доставили порядка 600 тонн грузов, в составе которых якобы были медикаменты и детские продуктовые наборы.
Как сообщал УНИАН, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины к осмотру этих грузовиков не допускают.
В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».