У Петровского закончилось разведения сил, 12 ноября начинается разминирование - штаб ООС

По данным пресс-центра ООС, 12 ноября по графику на участке разведения № 3 начнется разминирование участка расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

"На участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское сегодня в 12.00 завершились третьи сутки с начала разведения сил и средств - силы и средства разведены. Сегодня украинская сторона сообщит МИД и ОБСЕ о том, что завершили. Они (ОБСЕ - УНИАН) проведут верификацию с помощью квадрокоптера и других средств. с завтрашнего дня планируется начало следующей фазы - разминирования участка расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала вопрос о начале отвода сил и средств в районе Петровского 9 ноября в 12.00. Ранее разведение вблизи Петровского было запланировано на 8 ноября, но, как заявили в штабе ООС, процесс сорвала вражеская сторона.