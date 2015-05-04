Террористы 56 раз нарушили режим прекращения огня - пресс-центр АТО



Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, как и в предыдущие сутки, противник применял по нашим позициям вдоль линии разграничения реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», тяжелую артиллерию калибра 152 и 122 миллиметра, а также минометы калибра 120 миллиметров.

В полночь преступники в течение шести минут обстреливали из «Градов» украинские позиции в районе Авдеевки Донецкой области. С 14.24 до 14.27 российско-террористические войска открывали огонь из «Градов» по опорному пункту неподалеку от поселка Крымское Луганской области. В районе Широкиного противник вел огонь из артиллерии калибра 152 миллиметра.

Дважды преступники применяли артиллерию калибра 122 миллиметра по позициям сил АТО неподалеку от Авдеевки, а также по одному разу – вблизи Опытного, Водяного и Широкиного. Огню из минометов калибра 120 миллиметров трижды подверглись позиции украинских сил в районе Опытного, дважды – недалеко от Песков и Авдеевки, а также по одному разу – вблизи Широкиного и Крымского.

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В Донецкой области интенсивным обстрелам из 82-миллиметровых минометов, танков, боевой машины пехоты, противотанковых управляемых ракет, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия также подверглись позиции сил АТО в районе Песков, Опытного, Гранитного и Майорска.

В Луганской области в районе опорного пункта вблизи Крымского с 16.00 в течение получаса продолжалось боестолкновение. Также враг интенсивно обстреливал наши позиции в районе города Счастье – в основном из автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.