В Луганской области на фугасе подорвался военный грузовик, водитель тяжело ранен

Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба главы Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

По данным пресс-службы, в больницу г. Артемовск (Донецкая область) с тяжелыми травмами госпитализирован 46-летний украинский военный, который 1 мая подорвался на фугасе. Бензовоз под его управлением был подорван на автодороге "Попасная-Артемовск" взрывным устройством, заложенным вражеской разведывательно-диверсионной группой. Состояние раненого оценивается как тяжелое.

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Вместе с тем пресс-служба военно-гражданской администрации сообщает, что после активных боевых действий и обстрелов прифронтовых населенных пунктов за последние дни прошла ночь на Луганщине прошла относительно спокойно. В большинстве горячих точек вдоль линии разграничения огня было тихо, не стреляли в Крымском, Трехизбенке, Троицком, Станице Луганской.

Незначительные боевые действия (перестрелки из автоматического оружия) среди ночи и под утро воскресенья зафиксированы в Новотошковке (которую вчера обстреляли из танков и минометов), на автодороге Бахмутка в районе 29-го блокпоста и в Катериновке (Попаснянский район). Информации о пострадавших среди мирного населения или разрушениях нет.